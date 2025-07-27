ياسمين عز لسيدة مغربية: الراجل المصري فلة شمعة منورة.. ومعروف على مستوى القارة العربية

ردت الإعلامية ياسمين عز، على رسالة سيدة مغربية، جاء مضمونها “هل صحيح ان عندكم الراجل المصري لما يتجوز واحدة مش مصرية، لازم العروسة تاكل فسيخ عشان العيلة توافق عليها".

وأجابت ياسمين عز، على رسالة السيدة المغربية، قائلة “ خطأ لأن احنا معندناش فسيخ، والراجل المصري فلة شمعة منورة والراجل المصري مبيحبش الفسيخ”.

وتابعت مقدمة برنامج “كلام الناس”، أن “الرجل المصري معروف على مستوى القارة العربية بانه اكثر رجل بيعرف يدلع على مستوى الأوطان”.

وأشارت ياسمين عز إلى أنك لو اتكلمتي وحكيتي مغربي جوزك هيفضل يحبك لو قومتي بواجباتك الزوجية"

