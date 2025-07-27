منتخب سيدات السلة يحقق فوزه الأول في بطولة الأفروباسكت على حساب أنجولا

حقق منتخب مصر لكرة السلة للسيدات، فوزه الأول في بطولة الأفروباسكت، المقامة حاليًا في كوت ديفوار، وذلك على حساب أنجولا بنتيجة 70–54.

وجاءت نتائج فترات المباراة كالتالي:

16 - 14

35 - 23

55 - 34

70 - 54

وبذلك، حصد المنتخب الوطني أول نقطتين؛ ليصل للنقطة الثالثة، معلنًا تصدره للمجموعة الأولى مؤقتًا.

ويستعد المنتخب الوطني خلال المرحلة القادمة للأدوار الإقصائية، حيث يتأهل متصدر المجموعة مباشرةً إلى الدور ربع النهائي، فيما يخوض الوصيف وصاحب المركز الثالث منافسات دور الـ 16.

وكان منتخب مصر قد خاض مباراته الأولى، أمس، أمام كوت ديفوار "صاحب الأرض"، وخسر بنتيجة 63 - 75.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة كلا من: عليا خالد، ⁠رضوى محمد، إنجي صلاح، ⁠فريدة وائل، ⁠ميرال أشرف، أسرار ماجد، ⁠ليلى خالد، ⁠نورهان فؤاد، ⁠تمارا نادر، ⁠رنيم الجداوي، ⁠هالة الشعراوي، ⁠خديجة عثمان.

ويرأس البعثة الكابتن طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات كل من، جوليان مارتينيز مديرًا فنيًا، أحمد جمعة مدربًا عامًا، علياء محمود مدربًا، ألاء مصطفى علي إدارية، سارة محمد الطرباني طبيبة، محمد جابر إحصائي، أداء، أكرم السبكي مدرب أحمال.