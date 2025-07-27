النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع نجم تشيلسي.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي النصر السعودي في التعاقد مع مارك كوكوريلا، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وكشفت صحيفة "ماركا" عن أن النجم الإسباني مارك كوكوريلا الظهير الأيسر لتشيلسي، يعد أحد أبرز النجوم المرشحين في نادي النصر؛ من أجل التعاقد معه.

وأضافت أن النصر يجهز لتقديم عرض ضخم لا يمكن رفضه، من أجل إقناع كوكوريلا بالانضمام إلى الفريق الأصفر.

ويُعد كوكوريلا من العناصر الأساسية التي ساهمت في تتويج تشيلسي بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما يسعى في الوقت الحالي للاستمرار في البريميرليغ.

ونوهت صحيفة “ماركا” بأن العرض السعودي المرتقب قد يغير حساباته، خاصة وأن النصر يسعى لإعادته إلى الواجهة وجعله أحد رموز مشروعه الجديد، في ظل التراجع الواضح خلف الهلال والاتحاد.