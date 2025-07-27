رسميا.. النصر السعودي يقدم عرضا لضم أنتوني من مانشستر يونايتد

كثفت إدارة نادي النصر السعودي تحركاتها في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق موسم 2025-2026، حيث بدأت بخطوة قوية تمثلت في إرسال عرض رسمي للتعاقد مع البرازيلي أنتوني ماثيوس، جناح مانشستر يونايتد.

وبحسب ما كشفه الصحفي الفرنسي سانتي أونا، المتخصص في أخبار الانتقالات عبر موقع "فوت ميركاتو"، فإن النصر تقدم بعرض رسمي إلى إدارة مانشستر يونايتد للحصول على خدمات اللاعب، في صفقة قد تشكل دفعة هجومية كبيرة للفريق السعودي.

يأتي ذلك تزامنا مع اقتراب النصر من التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، بعد انتهاء فترة إعارته لتشيلسي، حيث يستعد اللاعب للخضوع للكشف الطبي تمهيدا لانضمامه الرسمي.

ويهدف النصر إلى تشكيل خط هجومي ناري يجمع بين الثلاثي كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، وأنتوني، وهو ما يعكس طموحات الإدارة في المنافسة القارية والمحلية بقوة.

من جهة أخرى، يعمل النادي على إعادة هيكلة قائمة الأجانب، مع احتمالية رحيل كل من البرتغالي أوتافيو مونتيرو والمدافع الإسباني إيمريك لابورت، لإفساح المجال أمام الصفقات الجديدة.

جدير بالذكر أن البرازيلي أنتوني خرج من حسابات المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، روبن أموريم، بعدما تم استبعاده من معسكر الإعداد للموسم المقبل، مما يعزز من فرص رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية.