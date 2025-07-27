أموريم مدرب مانشستر يونايتد يشيد بـ "أهمية" فرنانديز

أشاد روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، بالقائد برونو فرنانديز بعد أن سجل لاعب الوسط هدفين في فوز مانشستر يونايتد 2-1 على وست هام يونايتد، زميله في الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ارتبط اسم فرنانديز، الذي سجل 19 هدفًا وقدّم 19 تمريرة حاسمة في 57 مباراة خاضها مع يونايتد في جميع المسابقات الموسم الماضي وفاز بجائزة أفضل لاعب في النادي، بالانتقال إلى نادي الهلال السعودي في وقت سابق من هذا العام.

ومع ذلك، صرّح اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا الشهر الماضي بأنه فكّر في هذه الخطوة لكنه رفضها في النهاية ليواصل اللعب على أعلى مستوى.

وعندما سُئل أموريم عن أهمية فرنانديز للفريق، قال للصحفيين بعد الفوز: “كان الأمر واضحًا للغاية في الموسم الماضي، ويمكنك رؤيته من خلال الأهداف والتمريرات الحاسمة، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك”.

أعتقد أن لديه الآن المزيد من اللاعبين لمساعدته على قيادة المجموعة، وهذا أمر جيد. إنه قائدنا وشخصية مهمة للغاية، ليس فقط داخل الملعب بل خارجه. إنه قدوة لنا.

“أحيانًا، تكمن المشكلة في شعوره بالإحباط وفقدانه بعض التركيز في عمله، أحيانًا، يرغب في مساعدة زملائه كثيرًا، وهذا ليس الخيار الأمثل. عليهم القيام بعملهم، وبرونو، على سبيل المثال، عليه انتظار الكرة”.

تعاقد يونايتد مع ماتيوس كونها وبريان مبيومو حتى الآن في فترة الانتقالات، حيث أكد أموريم أن هذه التعاقدات ستخفف الضغط عن فرنانديز في الهجوم.

وأضاف أموريم: "في العام الماضي، شعرت أحيانًا أنني أضغط عليه للخلف للاستحواذ على الكرة أكثر أثناء بناء الهجمة، ونفتقد برونو بالقرب من منطقة الجزاء. مع اختلاف خصائصه عن برايان (مبويمو) وماتيوس كونها - وأنا معجب جدًا بأسلوب لعب كوبي ماينو - سيحظى فرنانديز بدعم أكبر هذا الموسم."