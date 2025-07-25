أستون فيلا يرفض عرض مانشستر يونايتد لضم حارسه الأرجنتيني

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن نادي أستون فيلا رفض عرضًا من مانشستر يونايتد لضم حارس مرماه الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “مانشستر يونايتد قدم عرضًا لإعارة مارتينيز، لكنه قٌوبل بالرفض من أستون فيلا”.

ويعد مارتينيز أحد أبرز حراس المرمى على الساحة العالمية في السنوات الأخيرة، حيث لعب دورًا أساسيًا في تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022.

مانشستر يونايتد يضم مبيومو

وكان نادي مانشستر يونايتد، أعلن الأربعاء الماضي، عن تعاقده رسميًا مع الجناح الكاميروني بريان مبيومو، قادمًا من برينتفورد، في خطوة يُنظر إليها على أنها واحدة من أبرز التحركات في سوق الانتقالات الصيفي الحالي ضمن خطة إعادة بناء الفريق تحت إشراف المدير الفني روبن أموريم.

اللاعب الدولي البالغ من العمر 25 عامًا وقّع عقدًا طويل الأمد يمتد حتى يونيو 2030، مع خيار التمديد لموسم إضافي، وذلك بعد إتمام الاتفاق على البنود الشخصية والانتهاء من إجراءات القيد.