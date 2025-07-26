أموريم: مستعد لإعادة دمج لاعبي مانشستر يونايتد غير المشاركين

أكد روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، استعداده لإعادة دمج لاعبي النادي المنفيين في تشكيلته إذا لم يكن من الممكن بيعهم بمقابل مادي يتناسب مع التقييمات المتوقعة من بطل الدوري الإنجليزي الممتاز السابق.

استُبعد أليخاندرو غارناتشو، وجادون سانشو، وأنتوني، وتيريل مالاسيا من التشكيلة التي سافرت إلى الولايات المتحدة في جولة النادي التحضيرية للموسم الجديد، حيث يسعى الرباعي إلى الانتقال بعيدًا عن أولد ترافورد.

لكن في حين اضطروا للعمل بشكل منفصل عن الفريق الأول منذ عودة يونايتد للتدريبات استعدادًا للموسم الجديد، أقر أموريم بأنه مستعد لقبول عودة اللاعبين إلى تشكيلته في حال عدم بيعهم.

وقال أموريم للصحفيين في شيكاجو قبل مباراة الفريق التحضيرية للموسم الجديد يوم السبت: "على بعض اللاعبين إيجاد مكان جديد للحصول على مساحة أكبر في الفريق، بينما يُظهر لاعبون آخرون بوضوح رغبتهم في تحدٍّ جديد وفرق جديدة". نحن نمنح هؤلاء اللاعبين وقتًا للتفكير واتخاذ القرار. إذا وصلنا إلى مرحلة يتعين عليهم فيها الانضمام إلى الفريق، فسينضمون إلينا لأنهم لاعبونا.

وأضاف: “أنا مستعد لاستقبال اللاعبين. لديهم منافسة أكبر، منافسة أكبر إذا كنت ترغب في اللعب في كأس العالم العام المقبل، فأنت بحاجة إلى اللعب، لذا أنا سعيد جدًا بذلك لأن لدي خيارات أكثر. إذا اضطروا للمنافسة فيما بينهم للعب، فهذا مثالي بالنسبة لي”.

وتعاقد يونايتد مع ماتيوس كونيا وبريان مبيومو حتى الآن في فترة الانتقالات، بينما انتقل الجناح الإنجليزي ماركوس راشفورد للانضمام إلى برشلونة على سبيل الإعارة، حيث يتطلع فريق أموريم إلى استعادة توازنه بعد احتلاله المركز الخامس عشر المتواضع في جدول الدوري العام الماضي.

ويعاني النادي من وضع مالي صعب، مما يجعل يونايتد بحاجة لبيع لاعبين إذا أرادوا تعزيز صفوفه. الرئيس التنفيذي عمر برادة ومدير كرة القدم جيسون ويلكوكس مكلفان بإيجاد مشترين لـ"فريقهم المتفجر".

واختتم: "أعلم يقينًا أن هؤلاء الأشخاص - جيسون وعمر والنادي - لديهم رقمٌ لهؤلاء اللاعبين. إذا لم يصلوا إلى هذا الرقم، فسيكونون لاعبين في مانشستر يونايتد، لا شك في ذلك. أفهم أن الأندية (المهتمة) تنتظر اللحظة الأخيرة، لكن قد تُفاجئهم."