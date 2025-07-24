قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الإيرانية: موقف طهران ما يزال قويا والتخصيب سيستمر
آخر تحديث.. سعر الدولار الآن الخميس 24 يوليو 2025
عاوزة أنسف الكلمتين دول | منشور صادم من أميرة فراج بعد انفصالها عن أحمد فهمي
مصطفى كامل لـ ياسمين عز : هل ينفع أقوم أبوسك أو أحضنك
هارفي إليوت يلوّح بالرحيل عن ليفربول لسبب مثير
المنتدى الاستراتيجي للفكر: المعبر المصري مفتوح.. والاحتلال هو من يعوق تدفق المساعدات
إخماد حريق في محل زيوت بعقار 4 طوابق بمنشأة القناطر
التنظيم والإدارة يعلن نتائج تظلمات 100 وظيفة بالأوقاف
أستون فيلا يغلق الباب أمام مانشستر يونايتد بشأن أولي واتكينز
بايرن ميونخ يقترب من لويس دياز بعرض رسمي جديد
هل يحاسب الإنسان على المحتوى المنشور بالسوشيال ميديا؟ أمين الفتوى يجيب
مصطفى كامل لراغب علامة: دي واقعة كبيرة وشكلها فج ولا يمكن التغاضي عنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أستون فيلا يغلق الباب أمام مانشستر يونايتد بشأن أولي واتكينز

واتينكز
واتينكز
حمزة شعيب

في إطار سعي مانشستر يونايتد لتعزيز هجومه قبل انطلاق موسم 2025-2026، تلقى النادي رداً حاسماً من إدارة أستون فيلا بشأن موقفها من بيع مهاجم الفريق، أولي واتكينز، الذي ارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى "أولد ترافورد".

استون فيلا يحبط انتقال واتكينز لمانشستر يونايتد

وبحسب ما كشفته صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد أخطر أستون فيلا مسؤولي مانشستر يونايتد بأن المهاجم الدولي الإنجليزي ليس للبيع، رغم استفسار الأخير عن إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُعد أولي واتكينز أحد أبرز الأسماء التي وضعها المدرب البرتغالي روبن أموريم على طاولته، في ظل سعيه لتدعيم مركز المهاجم الصريح، وسط خطة لإعادة هيكلة الخط الأمامي للشياطين الحمر.

وكان يونايتد قد أبرم بالفعل صفقتين هجوميتين هذا الصيف، بالتعاقد مع ماتيوس كونيا من وولفرهامبتون وبريان مبيومو من برينتفورد، مقابل 133.5 مليون جنيه إسترليني، لكنه لا يزال يطمح لضم مهاجم يمتلك خبرة أكبر في الدوري الإنجليزي.

ورغم أن واتكينز لم يعد خيارًا أساسيًا في تشكيلة الإسباني أوناي إيمري، إلا أن أستون فيلا يتمسك ببقائه، خاصة أنه يمثل ورقة هجومية مهمة، وسبق للنادي أن رفض عرضًا من آرسنال لضم اللاعب في يناير الماضي.

يُذكر أن أولي واتكينز انضم إلى أستون فيلا قادمًا من برينتفورد في صيف 2020 مقابل 33 مليون جنيه إسترليني، ومنذ ذلك الحين خاض 184 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها 75 هدفًا وصنع 34 تمريرة حاسمة، ما يجعله من بين أكثر المهاجمين تأثيرًا في البريميرليج.

واتكينز استون فيلا مانشستر يونايتد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

التعليم تكشف حقيقة "تعديل نتيجة الثانوية العامة 2025" لبعض الطلاب

الفنان محمد فؤاد أثناء زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ

أول صورة من حفل زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ..ومحمد فؤاد أبرز الحضور

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات الخاصة

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2025 – 2026.. الطب البشري 79%

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

مفيش تسريب والغش قل| وزير التعليم: نجحنا في امتحانات الثانوية العامة 2025

لو مجموعك 50% في الثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

لو مجموعك 50% بالثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

تنسيق الجامعات 2025

كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرا في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا .. بأنحف تصميم وأقوى معالج سامسونج تغزو الأسواق بهاتف جديد و إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق ولماذا

نيسان قشقاي إم فولفو اى اكس 30

أيهما تفضل نيسان قشقاي أم فولفو آي إكس 30 الـ SUV

بيجو 2008 واوبل موكا 2026

مقارنة بين بيجو 2008 وأوبل موكا 2026

بالصور

صوت الأردن عمر العبداللات يشعل افتتاح "مهرجان جرش" ويوجه رسالة لشعب غزة

عمر العبداللات
عمر العبداللات
عمر العبداللات

بذور الشيا الحبة السحرية لحرق الدهون وكبح الشهية.. إليك طرق تحضيرها

لماذا تُعد بذور الشيا مثالية للتخسيس؟
لماذا تُعد بذور الشيا مثالية للتخسيس؟
لماذا تُعد بذور الشيا مثالية للتخسيس؟

7 أطعمة تزيد من البكتيريا النافعة في أمعاءك.. لجهاز هضمي أقوى

أطعمة طبيعية تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء
أطعمة طبيعية تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء
أطعمة طبيعية تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة في الصباح؟

القهوة
القهوة
القهوة

فيديو

داليا مصطفى

بطل تفكر في المشاكل.. داليا مصطفى تنصح متابعيها للعيش بسعادة

المتهمين

تشاجروا بالأسلحة البيضاء وسط الشارع.. القبض على سائقي توكتوك بالجيزة| فيديو

حقيقة إصابة أنغام بالسرطان

إشاعة السرطان تثير الجدل.. مكتب أنغام يوضح حقيقة حالتها الصحية ويكشف وجهتها القادمة

تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد