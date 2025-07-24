أستون فيلا يغلق الباب أمام مانشستر يونايتد بشأن أولي واتكينز

في إطار سعي مانشستر يونايتد لتعزيز هجومه قبل انطلاق موسم 2025-2026، تلقى النادي رداً حاسماً من إدارة أستون فيلا بشأن موقفها من بيع مهاجم الفريق، أولي واتكينز، الذي ارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى "أولد ترافورد".

استون فيلا يحبط انتقال واتكينز لمانشستر يونايتد

وبحسب ما كشفته صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد أخطر أستون فيلا مسؤولي مانشستر يونايتد بأن المهاجم الدولي الإنجليزي ليس للبيع، رغم استفسار الأخير عن إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُعد أولي واتكينز أحد أبرز الأسماء التي وضعها المدرب البرتغالي روبن أموريم على طاولته، في ظل سعيه لتدعيم مركز المهاجم الصريح، وسط خطة لإعادة هيكلة الخط الأمامي للشياطين الحمر.

وكان يونايتد قد أبرم بالفعل صفقتين هجوميتين هذا الصيف، بالتعاقد مع ماتيوس كونيا من وولفرهامبتون وبريان مبيومو من برينتفورد، مقابل 133.5 مليون جنيه إسترليني، لكنه لا يزال يطمح لضم مهاجم يمتلك خبرة أكبر في الدوري الإنجليزي.

ورغم أن واتكينز لم يعد خيارًا أساسيًا في تشكيلة الإسباني أوناي إيمري، إلا أن أستون فيلا يتمسك ببقائه، خاصة أنه يمثل ورقة هجومية مهمة، وسبق للنادي أن رفض عرضًا من آرسنال لضم اللاعب في يناير الماضي.

يُذكر أن أولي واتكينز انضم إلى أستون فيلا قادمًا من برينتفورد في صيف 2020 مقابل 33 مليون جنيه إسترليني، ومنذ ذلك الحين خاض 184 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها 75 هدفًا وصنع 34 تمريرة حاسمة، ما يجعله من بين أكثر المهاجمين تأثيرًا في البريميرليج.