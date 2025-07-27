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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جيبس وايت يوقع عقدًا جديدًا مع فورست حتى عام 2028

نوتنجهام
نوتنجهام
القسم الرياضي

وقع لاعب خط وسط نوتنجهام فورست، مورجان جيبس-وايت، عقدًا جديدًا للبقاء مع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز حتى عام 2028، منهيًا بذلك التكهنات حول انتقاله إلى توتنهام هوتسبير.

كانت وسائل إعلام بريطانية قد أفادت في وقت سابق من هذا الشهر أن توتنهام سيستخدم بندًا جزائيًا في عقد جيبس-وايت، لكن فورست أكد في وقت متأخر من يوم السبت أن اللاعب سيبقى في ملعب سيتي جراوند.

وقال فورست في بيان: "يُعد جيبس-وايت لاعبًا محوريًا في عودة فورست إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو لاعب محبوب لدى الجماهير في ملعب سيتي جراوند، وقد أكد التزامه طويل الأمد تجاه النادي بموافقته على شروط جديدة".

احتل فورست المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وتأهل إلى الدور الفاصل في دوري المؤتمرات الأوروبي.

نوتنجهام فورست توتنهام هوتسبير دوري الإنجليزي الممتاز مورجان جيبس وايت

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