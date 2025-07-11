نوتنجهام فورست يتعاقد مع المدافع البرازيلي جاير كونيا من بوتافوجو

أعلن نوتنجهام فورست، اليوم الجمعة، تعاقده مع قلب الدفاع البرازيلي جاير كونيا من بوتافوجو.

يُعد كونيا ثاني لاعب من بوتافوجو ينضم إلى النادي بعد المهاجم البرازيلي إيجور جيسوس، أحد نجوم كأس العالم للأندية الجارية، والذي انضم إلى نوتنجهام يوم السبت.

وأعلن النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، أن المدافع البالغ من العمر 20 عامًا قد حصل على عقد لمدة 5 سنوات، ولم يُكشف عن التفاصيل المالية.

وصل كونيا وجيسوس إلى دور الستة عشر مع بوتافوجو في البطولة المقامة في الولايات المتحدة.

وسجل كونيا هدفًا واحدًا، بينما سجل جيسوس هدفين لصالح بوتافوجو، أحدهما هدف الفوز ضد باريس سان جيرمان.

وانضم كونيا إلى بوتافوجو في فبراير بعد أن خاض أول 24 مباراة له مع سانتوس، وهو نادٍ برازيلي آخر، والذي لعب له منذ أن كان في العاشرة من عمره.

وسيعود فورست إلى كرة القدم الأوروبية لأول مرة منذ عام 1996 بعد أن احتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال روس ويلسون، المدير الرياضي لفريق فورست: "لقد تألق جاير في البرازيل، ولديه الآن طموحات جديدة مع انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".