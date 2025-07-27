جدول مباريات الأهلي في مجموعات كأس عاصمة مصر

أجريت اليوم الأحد مراسم قرعتي الدوري المصري الممتاز وكأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026، وذلك في الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة 6 أكتوبر.
وأسفرت قرعة كأس العاصمة عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المجموعة الأولى.
وضمت المجموعة الأولى إلى جانب الأهلي كلا من: سيراميكا كليوباترا، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، غزل المحلة، والمقاولون العرب.
وجاء جدول مباريات الأهلي في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، كالتالي :
الجولة الأولى: الأهلي × إنبي – ستاد القاهرة الدولي
الجولة الثانية: سيراميكا كليوباترا × الأهلي – ستاد السلام
الجولة الثالثة: غزل المحلة × الأهلي – ستاد غزل المحلة
الجولة الرابعة: الأهلي × المقاولون العرب – ستاد القاهرة الدولي
الجولة الخامسة: راحة
الجولة السادسة: فاركو × الأهلي – ستاد برج العرب
الجولة السابعة: الأهلي × طلائع الجيش – ستاد القاهرة الدول.