جدول مباريات الأهلي في مجموعات كأس عاصمة مصر

أجريت اليوم الأحد مراسم قرعتي الدوري المصري الممتاز وكأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026، وذلك في الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة 6 أكتوبر.

وأسفرت قرعة كأس العاصمة عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المجموعة الأولى.

وضمت المجموعة الأولى إلى جانب الأهلي كلا من: سيراميكا كليوباترا، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، غزل المحلة، والمقاولون العرب.

وجاء جدول مباريات الأهلي في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، كالتالي :

الجولة الأولى: الأهلي × إنبي – ستاد القاهرة الدولي

الجولة الثانية: سيراميكا كليوباترا × الأهلي – ستاد السلام

الجولة الثالثة: غزل المحلة × الأهلي – ستاد غزل المحلة

الجولة الرابعة: الأهلي × المقاولون العرب – ستاد القاهرة الدولي

الجولة الخامسة: راحة

الجولة السادسة: فاركو × الأهلي – ستاد برج العرب

الجولة السابعة: الأهلي × طلائع الجيش – ستاد القاهرة الدول.