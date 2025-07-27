عبد الرحمن سامح يتأهل لنصف نهائي بطولة العالم للسباحة بسنغافورة

تأهل عبد الرحمن سامح، سباح النادي الأهلي ومنتخب مصر، إلى نصف نهائي بطولة العالم للسباحة المقامة في سنغافورة، ضمن تصفيات سباق 50 متر فراشة، مسجلًا زمنًا قدره 23.21 ثانية.

ونجح عبد الرحمن سامح في التأهل إلى الدور نصف النهائي عن جدارة واستحقاق ليواصل بذلك مشواره الطموح نحو منصة التتويج في أحد أكبر بطولات السباحة.

ويخوض عبد الرحمن سامح منافسات نصف النهائي مساء اليوم الأحد، حيث يسعى سباح الأهلي للتأهل وحجز مقعد في الدور النهائي لمنافسات 50 متر فراشة لبطولة العالم بسنغافورة.

وكان عبد الرحمن سامح قد حقق الميدالية الذهبية في كأس العالم للسباحة التي أقيمت باليونان العام قبل الماضي، ضمن منافسات سباق 50 متر فراشة بزمن 23:04 ثانية.