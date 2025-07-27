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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الألماني لوكاس مارتنز يتوج بذهبية 400 متر حرة في بطولة العالم للألعاب المائية

لوكاس مارتنز
لوكاس مارتنز
كريم عاطف

واصل السباح الألماني لوكاس مارتنز تألقه العالمي، وأضاف لقبا جديدا إلى سجله الحافل، بعدما توج اليوم الأحد بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حرة، ضمن منافسات بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في سنغافورة.

ونجح مارتنز، البالغ من العمر 23 عاما، في حصد أول ذهبية له في بطولات العالم، بعدما أنهى السباق بزمن قدره 3:42.35 دقيقة، متفوقا على منافسه الأسترالي صامويل شورت الذي حل ثانيا، فيما حصل الكوري الجنوبي كيم وو مين على الميدالية البرونزية.

وأعرب السباح الألماني عن سعادته الكبيرة بالإنجاز، قائلاً: "أنا فخور وسعيد للغاية، لم أكن أتوقع هذا الفوز. سام شورت كان في حالة ممتازة، والفوز عليه يعطيني دفعة كبيرة". 

وأضاف: "هذا هو اللقب الوحيد الذي كان ينقصني، وقد حصلت عليه أخيرا، و شعرت براحة كبيرة بعد الفوز".

ويأتي هذا التتويج بعد أسابيع فقط من فوزه بذهبية أولمبياد باريس 2024، ليؤكد مارتنز مكانته كأحد أبرز نجوم السباحة في العالم حاليا.

وسبق لألمانيا أن حققت نتائج مميزة في منافسات المياه المفتوحة بالبطولة ذاتها، حيث أحرز السباح فلوريان ويلبروك ثلاث ذهبيات فردية، وساهم في حصد ذهبية سباق التتابع المختلط.

ويعد مارتنز أيضًا من أبرز المرشحين لحصد ذهبية سباق 800 متر حرة لاحقًا في البطولة، رغم تعرضه لبعض المشكلات الصحية قبل انطلاق المنافسات.

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