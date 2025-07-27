تعديل موعد مباريات منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال ..تفاصيل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء الأحد، تلقيه خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي «فيفا» بتحديد موعد مباراتي المنتخب الوطني الأول أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكتب الاعلامي أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تعديل موعد مباريات منتخبنا الوطني أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ".

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل بالجولة السابعة، فيما ستلعب مباراة بوركينا فاسو بالعاصمة واجادوجو يوم 9 من نفس الشهر بالجولة الثامنة .