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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد اليد يوجه الدعوة لـ برشلونة للمشاركة في كأس العالم للأندية

حسن مصطفي
حسن مصطفي
منتصر الرفاعي

وجه الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفي الدعوة لفريق برشلونة الإسباني للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تنظمها مصر سبتمبر المقبل، حيث حصلت مصر علي شرف تنظيمها 3 نسخ متتالية بدءا من الموسم الماضي.

و يشارك في النسخة المقبلة الأهلي متأهلا كبطل السوبر الإفريقي و الزمالك كمنظم للبطولة وفقا لطلب الاتحاد المصري للعبة برئاسة خالد فتحي .


وتستعد مصر لتنظيم بطولة العالم للناشئين خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

مصر تستعد لبطولة العالم للناشئين

ويخوض منتخب ناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفني طارق محروس، وديتين في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، في إطار الاستعدادات لبطولة العالم، المقرر أن تستضيفها مصر ومن المقرر أن يخوض منتخب ناشئي اليد ودية مع تونس يوم 28 يوليو الجاري قبل مواجهة السعودية يوم 30 من نفس الشهر.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة، رفقة منتخبات: اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين، ويخوض منتخب مصر مواجهاته على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

ويستهل منتخب مصر مشواره في الدور الأول بمواجهة كوريا الجنوبية، في الساعة السابعة والنصف مساء الأربعاء الموافق 6 أغسطس المقبل.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب البحرين في المباراة الثانية في الساعة السابعة والنصف مساء الخميس الموافق 7 أغسطس المقبل.

ويختتم منتخب مصر مشواره في الدور الأول بمواجهة اليابان في السابعة والنصف مساء السبت الموافق 9 أغسطس المقبل.

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