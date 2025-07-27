وزير السياحة لـ"صدى البلد": منصة egytap ستحدث باستمرار.. وبها ميزة التدريب المختلط

قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي ، أن قرابة من 70% من العاملين بالقطاع السياحي غير خريجي السياحة والفنادق ، لافتا أن التدريب عنصر فاصل في تطوير العنصر البشري المقدم للخدمة السياحية.

أوضح وزير السياحة والآثار ، في تصريح لـ"صدى البلد" ،أن المنصة التدريبية egytap التابعة للوزارة ، ستشهد إستمرارية في تحديث المحتوى ولن تتوقف على محتوي قديم أو غير محدث ، بالإضافة إلى أن المنصة ستضم نظام التدريب المختلط لبعض الدورات أو الدبلومات .

منصة وزارة السياحة للتدريب



إستكمل حديثة قائلا : أنه ستجري تقيمات شاملة المحتوى والمدربين القائمين على المحاضرات والدبلومات والبرامج،لإخراج عناصر بشرية إحترافية تعطي قيمة سوقية للمتدرب.



أشار وزير السياحة والآثار إلى أن بعض المنظمات تصنف مصر بأنها رقم 4 في الموقومات السياحية عالميا ، موضحا أن هذا التصنيف لم يعطنا القيمة الحقيقة ، مؤكدا أن مقومات السياحة المصرية تستحق أن تكون رقم 1 عالميا.



يذكر أن يطلق وزير السياحة والآثار شريف فتحي ، اليوم الأحد منصة التدريب الإلكترونية ،لتقديم برامج تدريبية معتمدة ومتنوعة لتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالوزارة والقطاع السياحي فى مصر.



وأعلن شريف فتحي عن إطلاق منصة تدريب إلكترونية لتدريب وتأهيل العاملين بالوزارة وبالقطاع السياحي الخاص تحت اسم (EGTAP.com)، موضحاً أن هذه المنصة ستقدم برامج تدريبية معتمدة متخصصة ومتنوعة تواكب متطلبات السوق، مشيراً إلى أن هذه المنصة ستكون منصة تفاعلية للتواصل وتبادل الخبرات والمعرفة.

