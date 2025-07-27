وزير السياحة والآثار: موعد المتحف المصري الكبير لم يحدد بعد .. ونتوقع ١٨ ألف غرفة فندقية هذا العام

قال وزير السياحة والآثار شريف فتحى، أن المتحف المصري الكبير لم يحدد موعده بعد ،وننتظر رؤية القيادة السياسية في تحديد الموعد المناسب .

المتحف المصري الكبير



أوضح شريف فتحي، إلى أن هناك استعداد على أكمل وجه لافتتاح المتحف المصري الكبير، وجاهزون في أي وقت.

جاء ذلك في كلمة له بمؤتمر صحفي منعقد اليوم بأخد فنادق القاهرة، بحضور قيادات الوزارة.



توقع وزير السياحة والآثار، ان نصل إلي ١٨ ألف غرفة فندقية كاستثمار سياحي ، هذا العام لافتا نسعي لتحقيق المزيد من الاستثمار في قطاع الفندقة.



وحول الوصل الي ٣٠ مليون سائح، نعمل عبر تنبؤات ومعطيات اليوم ، ٢٠٣١ قد نصل الي هذا الرقم ، مؤكدا أننا نطمح الي ٥٠ مليون سائح مقومات مصر تستحق أكثر من ذلك .