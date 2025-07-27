معاون وزير السياحة والآثار يكشف محتوى منصة egytap للتدريب

قال محمد شعبان، معاون وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، إنه تم تقسيم منصة egytap مابين العاملين في وزارة السياحة والآثار والعاملين في القطاع الخاص للاشتراك في الدورات التدريبية.

منصة egytap

وكشف شعبان عن محتوى البرامج التدريبية على منصة egytap، أن محتوى المنصة شامل مثل العمل في المواقع الأثرية والمتاحف، ودورات فندقية، وفنون وعمارة، وعلوم الحفائر، ولغات، وتنمية بشرية، وتاريخ وحضارة.

وأضاف أن الدورات المتاحة وفقا للتصنيف الخاص بكل مجال اهتمام، ويظهر له عدد الساعات والمحاضرات عن الدورات التدريبية ومواعيدها.

جاء ذلك في كلمة له بحفل إطلاق منصة egytap، بحضور وزير السياحة والآثار شريف فتحى، وقيادات الوزارة.

وأوضح أن المتاح حاليا دورات تدريبية "لايف ستريم" وسيتم إضافة محتويات إليه تدريجيا، ويحصل المتدرب عقب انتهاء الدورة على شهادة رسمية من وزارة السياحة والآثار والإتحاد النصرى للغرف السياحية باللغتين العربية والإنجليزية.