وزير السياحة والآثار: تحويل الشقة السكنية سياحي بدون رسوم

قال وزير السياحة والآثار شريف فتحى، أن ٨ شركات حصلت على موافقة ب ٥٦ غرفة لنظام الشقق الفندقية ، لافتا أن لدينا أكثر من ٦٠ شركة متقدمة، في مناطق متفرقة في الساحل لشمالي والبحر والأحمر وجنوب سيناء وجارى زيارتها من قبل اللجان المختصة.

شقق السكن السياحي

اوضح وزير السياحة والآثار، أن لدينا طلب كبير ، في نظام الغرف الفندقية "holiday home " ، لافتا أن هدفنا تشجيع المحليين للحصول على رخصة سياحة.

جاء ذلك في كلمة له بمؤتمر صحفي منعقد اليوم بأخد فنادق القاهرة، بحضور قيادات الوزارة.

أشار الوزير ،إلي أننت تواصلنا مع هيئة المجتمعات العمرانية، وتم الإتفاق على من يرغب في تحويل شقته من سكني إلي فندقي ليكون مجاني بدون رسوم لتشجيع فكرة الشقق الفندقية .