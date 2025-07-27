وزير السياحة والآثار: محتوي جديد بشكل يومي على منصة تدريب egypt tap

قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي ، أن إطلاق منصة egytap للتدريب ، سنضيف عليها محتوي جديد بشكل يومي مابين دورات تدريبية أو ورش عمل واختبارات .

وزير السياحة والآثار

أوضح وزير السياحة والآثار، أن هناك فئة سيتم وضعها تحت الإختبار للحصول على تراخيص العمل السياحي ، بالإضافة إلي التدريب المختلط أونلاين واوف لاين عملي ونظري.

جاء ذلك في كلمة لوزير السياحة والآثار شريف فتحي في مؤتمر صحفي لإطلاق منصة تدريب إلكترونية لتدريب وتأهيل العاملين بالوزارة وبالقطاع السياحي الخاص تحت اسم (EGTAP.com)، بحضور قيادات الوزارة.

أشار وزير السياحة والاثار، إلي أن نموذج التدريب المختلط مابين ٦ شهور عملي ونفس المدة نظري ، ونعمل من أجل تصدير العمالة السياحية للخارج.

شدد أنه سيدعم أي كيان رسمي ،يتجه نحو مجال التدريب أبرزها غرفة المنشآت الفندقية، لافتا أن التدريب عنصر أساسي لنجاح اي منظومة.

أكد على حرص الوزارة ووضعها لملف تدريب وتأهيل وتطوير العنصر البشري بالوزارة وقطاع السياحة والآثار في مصر على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري والعمل على بناء القدرات وخاصة الطاقات الشابة الموهوبة التي تمتلك مهارات متخصصة تؤهلها للعمل في قطاع السياحة، مثمناً أهمية ذلك في تطوير هذا القطاع الحيوي والحفاظ على الموارد البشرية بداخله وهو ما يعد استثمار طويل الأمد في مستقبل السياحة.