وزير السياحة والآثار يطلق منصة تدريب إلكترونية للعاملين بالقطاع .. اليوم

يطلق وزير السياحة والآثار شريف فتحي ، اليوم الأحد منصة التدريب الإلكترونية ،لتقديم برامج تدريبية معتمدة ومتنوعة لتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالوزارة والقطاع السياحي فى مصر.



وفى تصريحات سابقة لـ وزير السياحة والآثار، أكد على حرص الوزارة ووضعها لملف تدريب وتأهيل وتطوير العنصر البشري بالوزارة وقطاع السياحة والآثار في مصر على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري والعمل على بناء القدرات وخاصة الطاقات الشابة الموهوبة التي تمتلك مهارات متخصصة تؤهلها للعمل في قطاع السياحة، مثمناً أهمية ذلك في تطوير هذا القطاع الحيوي والحفاظ على الموارد البشرية بداخله وهو ما يعد استثمار طويل الأمد في مستقبل السياحة.

تدريب العاملين بالسياحة



وأعلن شريف فتحي عن اعتزام الوزارة، خلال الفترة المقبلة، إطلاق منصة تدريب إلكترونية لتدريب وتأهيل العاملين بالوزارة وبالقطاع السياحي الخاص تحت اسم (EGTAP.com)، موضحاً أن هذه المنصة ستقدم برامج تدريبية معتمدة متخصصة ومتنوعة تواكب متطلبات السوق، مشيراً إلى أن هذه المنصة ستكون منصة تفاعلية للتواصل وتبادل الخبرات والمعرفة، وستتطور بشكل مستمر لتلائم التغيرات المستقبلية.



قال أن الوزارة تحرص على دعم المبادرات التدريبية المختلفة ولا سيما التي من شأنها أن تساهم في توفير فرص أوسع من التدريب المتقدم داخل سلاسل الفنادق المحلية وتوفير فرص تدريبية منظمة ومنفتحة على التجارب الدولية، مؤكداً على أن تنوع أدوات التدريب والانفتاح على الخبرات الخارجية يُسهم في تبادل المعرفة وثقل خبرات وكفاءات العاملين بالقطاع، بما يعزز قدرتهم على مواكبة التطورات وتحقيق أعلى معايير الجودة.

