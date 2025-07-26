حلاق كريستيانو رونالدو يفضحه: منحني سيارة مقابل رقم هاتف هذه الفتاة

كشف مصفف الشعر الشهير "رود ثورنلي"، الذي عمل مع كريستيانو رونالدو خلال فترته الأولى في مانشستر يونايتد، عن بعض التفاصيل الشخصية للنجم البرتغالي، مشيرًا إلى شغفه الكبير بالفتيات وحرصه الدائم على الحصول على أرقام هواتفهن.

وأوضح ثورنلي، خلال ظهوره في بودكاست "أندر ذا كوش"، أن رونالدو أبدى إعجابه بالمغنية الأمريكية "كيمبرلي وايت" بعد أن شاهدها في برنامج "ذا إكس فاكتور"، وطلب منه مساعدته في الحصول على رقم هاتفها.

وأضاف: "كنا نشاهد البرنامج، فسألني: من هذه الفتاة؟ ثم قال لي: هل يمكنك أن تعطيني رقمها؟".

وذكر المصفف أن رونالدو حاول إقناعه بمساعدته عبر عرض مغرٍ، حيث قال له: "هل تعجبك سيارتي؟"، وكان يقود حينها سيارة "بورش كاريرا"، ثم تابع: "إذا انتقلت إلى ريال مدريد، سأبيعها لك بنصف السعر".

وقال ثورنلي: "بعد هذا العرض، استغرقت 10 دقائق فقط للحصول على الرقم".

وبحسب رواية المصفف، فقد وفى رونالدو بوعده في نهاية الموسم، حيث باعه السيارة مقابل 30 ألف يورو، رغم أنه كان قد اشتراها بـ 60 ألفًا.

وأوضح ثورنلي: "لاحقًا، قمت ببيع السيارة بنفس السعر الذي اشتراها به رونالدو، فربحت 30 ألف يورو، وذهبت بعطلة إلى جزر المالديف".

يُذكر أن كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي الحالي، يعيش حياة مستقرة مع شريكته جورجينا رودريجيز، ولهما طفلان، فيما يبلغ عدد أبنائه الإجمالي خمسة، وقد فقد أحدهم بعد الولادة.