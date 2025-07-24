قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوة بخطوة.. تعرف على شروط الانضمام للكليات العسكرية
25 شهيدًا في غزة خلال ساعات.. والمجاعة تحصد مزيدًا من الأرواح
موعد مباراة الزمالك الودية أمام وادي دجلة
التكنولوجيا تلتقي الخبرة.. «الصحة» تشارك بالمؤتمر الدولي الـ17 لمناظير المخ والعمود الفقري
مجدي عبد العاطي يتلقى دعوة من الاتحاد الألماني لحضور مؤتمر المدربين الدولي
شوبير يحسم الجدل بشان انضمام فتوح للأهلي
الأحزاب السياسية: مصر كسرت الحصار الإنساني عن غزة ورفضت خنق الفلسطينيين
قرار عاجل بشأن المتهم بالتحرش بسيدات في سيارة أجرة بالبساتين
ثلاثي ليفربول وأرسنال وأوكسير في معسكر منتخب مصر تحت 20 عاما
برلماني: مصر بذلت ولا تزال جهودا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية
فتاوى وأحكام.. لماذا أوصى النبي بصلاة الظهر في وقتها؟..هل يجوز طاعة الزوج فى مقاطعة الأخ والأهل؟| الإفتاء ترد
حالات تسمم جماعي تضرب المنيا… والسبب لا يزال مجهولا| ماذا يحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تمنح مشروعاتها ميزة تصديرية فريدة.. الروبيكي نقلة نوعية لصناعة الجلود المصرية

وزارة الصناعة
وزارة الصناعة
ولاء عبد الكريم

كشفت وزارة الصناعة عن التيسيرات غير المسبوقة التي أتاحتها شركة القاهرة للاستثمار والتطوير الصناعي ضمن الطرح الثاني المتميز لعدد 36 مصنعًا كامل التجهيز لإنتاج المنتجات الجلدية تامة الصنع، وذلك بالمرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكي، والتي تُعد أول مدينة صناعية متخصصة من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وعاصمة لصناعة الجلود في المنطقة، في إطار توجه الدولة نحو تنمية العناقيد الصناعية المتكاملة.

ويأتي هذا الطرح بالتزامن مع قرب غلق باب التقديم، حيث يتبقى ثلاثة أيام فقط على موعد الانتهاء المقرر في 27 يوليو الجاري. وقد تم طرح الوحدات إلكترونيًا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.

راعت الدولة في تصميم المدينة تنوع المساحات لتلبية احتياجات مختلف الفئات الاستثمارية، حيث يشمل الطرح مصانع بمساحات تبدأ من 121 مترًا مربعًا وتصل حتى 2000 متر مربع، وتصل ارتفاعات الوحدات إلى 10 أمتار، مع إمكانية التقدم للحصول على أكثر من وحدة ودمجها وفقًا للطاقة الإنتاجية المستهدفة. وقد تم تجهيز المصانع بالكامل بما يتناسب مع نشاط صناعة المنتجات الجلدية والصناعات المكملة، إلى جانب توافر البنية التحتية الحديثة، والخدمات الداعمة للتصنيع والتسويق والتدريب وإقامة المعارض المحلية والدولية.

تميز الطرح الحالي بتقديم تيسيرات مالية استثنائية، حيث تم تسعير المصانع على أساس تكلفة المرافق والإنشاءات الفعلية لعام 2021، مع سداد مقدم بنسبة 25% على دفعتين (10% جدية حجز و15% عند التخصيص)، وإتاحة تقسيط باقي القيمة حتى 6 سنوات بينها سنة سماح، وبفائدة ميسرة تبلغ 10% بالتعاون مع الشركة، كما أتيح أيضًا التقسيط حتى 10 سنوات بالتعاون مع عدد من البنوك.

ويُتاح التقدم للحصول على الوحدات بنظام الإيجار، حيث يقوم المستثمر بسداد قيمة 3 أشهر كتأمين عند الحجز، و3 أشهر أخرى كمقدم إيجار عند التخصيص، ويحصل بعد ذلك على فترة سماح لمدة 3 أشهر قبل سداد أول قسط إيجاري.

وتأكيدًا على دعم الدولة للمستثمرين، عقدت الوزارة شراكة مع البنك المصري لتنمية الصادرات، الراعي الرسمي لهذا الطرح، لتوفير حزمة تمويل متكاملة تشمل تمويل شراء الوحدات بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها ولمدة سداد حتى 10 سنوات، فضلًا عن تمويل الآلات والمعدات لفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، مع تقديم دعم فني وتصديري للمصدرين والراغبين في النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

كما يحصل المستثمرون بمدينة الجلود على حوافز إضافية مميزة، من أبرزها زيادة بنسبة 50% من برنامج رد أعباء الصادرات، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة داخل المدينة ويمنحها ميزة تصديرية فريدة.

وقد تم تجهيز المرحلة الثالثة من المدينة لتكون قاعدة لصناعة المنتجات الجلدية الفاخرة، ونقطة انطلاق لتصدير المنتجات النهائية والإكسسوارات والصناعات المغذية، بما يضمن استكمال حلقات سلسلة القيمة بداية من مرحلة الدباغة وصولًا إلى المنتج النهائي.

وتُعد مدينة الجلود بالروبيكي نقلة نوعية لصناعة الجلود المصرية، حيث أُنشئت وفقًا لأعلى المعايير البيئية والعالمية، وتتمتع بشبكة مرافق متكاملة وطرق داخلية وخارجية، كما تقع في موقع استراتيجي متميز يرتبط بشبكة من الطرق الحيوية مثل طريق القاهرة – الإسماعيلية، وطريق القاهرة – السويس، والطريق المؤدي إلى العاصمة الإدارية، والطريق الدائري الإقليمي، بما يسهل الوصول إلى موانئ البحر الأحمر والمتوسط مثل السخنة والأدبية والسويس وبورسعيد ودمياط والإسكندرية.

وتُذكّر وزارة الصناعة المستثمرين بأن إجراءات الحجز والتقديم تتم إلكترونيًا بالكامل من خلال المنصة الرقمية www.madein.eg، وقد تم توفير كراسة شروط مترجمة إلى سبع لغات لتيسير مشاركة المستثمرين الأجانب، ضمن خطة الدولة لجذب استثمارات صناعية محلية ودولية ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وزارة الصناعة المنتجات الجلدية الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

التعليم تكشف حقيقة "تعديل نتيجة الثانوية العامة 2025" لبعض الطلاب

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

لو مجموعك 50% في الثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

لو مجموعك 50% بالثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

تظلمات الثانوية العامة 2025

تظلمات الثانوية العامة 2025 .. تبدأ الاسبوع القادم بـ300 جنيه للمادة

كارلوس فينيسيوس

تأكيدًا لصدى البلد.. جريميو البرازيلي يضم صفقة الزمالك رسميًا

بالصور

كنز صحي .. 5 أسباب تجعلك تأكل الكزبرة كل يوم

الكزبرة الخضراء
الكزبرة الخضراء
الكزبرة الخضراء

بدون فرن .. طريقة عمل كيكة الآيس كريم في 10 دقائق

كيكة الآيس كريم
كيكة الآيس كريم
كيكة الآيس كريم

تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

كبرت وبقت عروسة.. ابنة محمد حماقي تخطف الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور لها

ابنة محمد حماقي
ابنة محمد حماقي
ابنة محمد حماقي

فيديو

المتهمين

تشاجروا بالأسلحة البيضاء وسط الشارع.. القبض على سائقي توكتوك بالجيزة| فيديو

حقيقة إصابة أنغام بالسرطان

إشاعة السرطان تثير الجدل.. مكتب أنغام يوضح حقيقة حالتها الصحية ويكشف وجهتها القادمة

تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية

طلاق احمد فهمى وزوجته

نهاية حبهم.. قصة طلاق أحمد فهمي وأميرة فراج التي أبكت الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد