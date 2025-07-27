وائل جسار لـ فضل شاكر: سلم نفسك للقضاء اللبناني وهتاخد براءة.. فيديو

أكد المطرب وائل جسار، أنه سعيد للغاية بعودة المطرب فضل شاكر إلى الساحة الغنائية مرة أخرى، فهو قامة فنية كبيرة.

وأضاف وائل جسار، خلال مداخلة مع الإعلامية نهال طايل في برنامج “تفاصيل” على قناة “صدى البلد 2”، قائلًا: “مالقتش حد رافض رجوع فضل شاكر للغناء مرة تانية، وكلنا تحت القانون، ولو القانون بياخد مجراه وهو بيقول معملش حاجة؛ يبقى حرام يتظلم، أنا من وجهة نظري بقوله: سلم نفسك للقضاء اللبناني، وهو قضاء نزيه، وأنت هتاخد براءة بإذن الله؛ لأننا عارفين إنك بريء”.

وعلى جانب آخر، قال المطرب وائل جسار، إنه يقوم بتحضير أغانٍ جديدة، ولكنه في الوقت الحالي ملتزم بحفلاته الغنائية، موضحا أن الأغاني بها تنوع بين الرومانسي والدرامي.