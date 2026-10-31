أبطال ذوي الهمم يرفعون اسم مصر في إكسبو دبي 2026

استعرض برنامج «صباح البلد» نماذج مشرفة من أبطال مصر من ذوي الهمم، ومن بينهم الطفل عبد الرحمن أيمن، الذي كرّمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرض الأبطال مهاراتهم ومواهبهم وقدراتهم المختلفة.

وجاء ذلك بالتزامن مع مشاركة مصر في الدورة الثامنة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026، الذي أقيم بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر 2026.

وشهدت المشاركة المصرية عرض مجسمات وتقنيات الواقع الافتراضي للتعريف بأنماط السياحة المصرية المختلفة، إلى جانب مشاركة عدد من النماذج المشرفة، منهم الإعلامية رحمة خالد، والبطلان عمر بركات وعبد الرحمن أيمن، والبطلة العالمية ياسمين حسان والبطل العالمي محمد ماضي.

كما شارك مركز التأهيل والتدريب «نَسْج» بعرض مشغولات يدوية ومنتجات حرفية تحت شعار «صُنعت في مصر بأيدي أشخاص ذوي إعاقة».