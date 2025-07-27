وائل جسار يتحدث عن شائعة زواج ابنته بدون علمه وهروبها من المنزل

تحدث المطرب وائل جسار، عن شائعة زواج ابنته مارلين بدون علم أهلها وهروبها من المنزل، مؤكداً أنه ضحك للغاية عندما سمع تلك الأنباء عبر المواقع والسوشيال ميديا فهناك أشخاص يكذبون الكذبة ثم يسيرون عليها.



وتابع وائل جسار، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلاً: "الحمد لله بنتي موجودة عندي وفي أحسن حال ولسة صغيرة علشان تفكر في الجواز وهي في سنة تانية جامعة ومش بتفكر أنها تتجوز دلوقتي حتى لو 1 % رغم أن دي سنة الحياة، لكن لما تكبر هتتجوز وهنكون جنبها ولكن الحاجات الهايفة دي بتطلع على فنانين معينين ومعرفش ده حسد ولا غيرة".

وأشار وائل جسار، إلى أنه تواصل اليوم مع راغب علامة حول شائعة زواج ابنته من نجله خالد ولكن هذه أقاويل غير صحيحة وأحاديث لا يمكن أن يصدقها العقل، والبعض يعتقد أنني مثلما فعلت مع زوجتي من الممكن أن تفعل ابنتي نفس الشئ.



وأضاف وائل جسار، أن الحب ليس بجريمة بل يجب أن يسير على الطرق الصحيحة، معقباً: "في حاجات العقل مش ممكن يصدقها، والناس أحياناً بتكذب الكذبة وبتصدقها مش فاهم ليه بيعملوا كده".