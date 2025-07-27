وفاة المطرب أحمد الحجار

أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وفاة المطرب أحمد نجم، الشهير بأحمد الحجار.



مصطفى كامل يعلن وفاة أحمد الحجار

وكتب مصطفى كامل، عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”: “لا إله إلا الله محمد رسول الله، خبر وفاتك صدمني، الله يرحمك يا أحمد يا حجار، ويغفر لك، ويسكنك فسيح جناته يا طيب، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

أحمد العيسوي ينعى أحمد الحجار

من جهته، نعى الفنان أحمد العيسوي، الفنان الراحل أحمد الحجار.

وكتب العيسوي، عبر حسابه على “فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة الصديق والأخ أحمد نجم الشهير بأحمد الحجار، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك".