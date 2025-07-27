وائل جسار عن شائعة زواج ابنته: بنتي لسه صغيرة في تانية جامعة ومركزة جدًا في دراستها

كشف النجم اللبناني وائل جسار عن رد فعله عند سماعه شائعة زواج ابنته الكبرى مارلين من ابن الفنان راغب علامة، مؤكدًا أنه ضحك كثيرًا هو وزوجته عندما سمعا الخبر الذي لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

وأوضح جسار خلال مداخلة فيديو عبر Zoom، في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد ٢، أن ابنته ما زالت في مرحلة الدراسة الجامعية ولا تفكر في الزواج حاليًا، وقال: "بنتي لسه صغيرة في تانية جامعة ومركزة جدًا في دراستها ومش بتفكر في الزواج، وهي حاليًا في إجازة مع أخوها ووالدتها".

وأضاف أن فكرة الحب والارتباط ليست جريمة، ولكن كل شيء يجب أن يتم في وقته المناسب وبموافقته.