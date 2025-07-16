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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعرف على موعد وتفاصيل حفل وائل جسار وعبير نعمة في دبي

وائل جسار وعبير نعمة
وائل جسار وعبير نعمة
تقى الجيزاوي

يستعد النجوم وائل جسار وعبير نعمة لإحياء حفل غنائي جديد فى أوبرا دبي ، وذلك يوم 10 نوفمبر المقبل ومن المقرر أن يقدم الثنائي باقة من اغانيهما المميزة.

وكان انضم النجم اللبناني وائل جسار لقائمة نجوم "روتانا" الذين تم التعاقد معهم لتقديم مشاريع غنائية جديدة خلال المرحلة المقبلة تليق بتاريخهم الفني. 

ووقع  الفنان وائل جسار، عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى برئاسة الرئيس التنفيذي سالم الهندي، وبحضور المدير التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي.

يأتي تعاقد روتاتا مع النجم وائل جسار لاستكمال مسيرة تعاونات جديدة ومثمرة مع نجوم لهم قاعدة جماهيرية كبيرة، وتحديا منها لإعادة الفن لمجده والارتقاء بالأغنية في الوطن العربي.

 أغاني وائل جسار 

جدير بالذكر أن آخر أعمال وائل جسار الغنائية أغنية "كل وعد"، وهي من كلمات رفيق نجيب، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساچ وماستر وسام عبد المنعم.

حفلات عبير نعمة

وتستعد الفنانة عبير نعمة لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية فى بيروت يوم 18 يوليو الجاري ، ومن المقرر ان تقدم عدد من أغانيها الجديدة ومفاجأت كثيرة لجمهورها .

وفى هذا السياق، روجت عبير نعمة للحفل عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وظهرت في فيديو قائلة: “الحفلة دى مش بس حفلة دى حفلتنا انا وانتوا وفيها أغنيات كتيرة جديدة وفيها توزيع جديد وفى مفاجآت مش مصدقة انى هشاركها معاكم وبحضر لها من قلب قلبنا”.

أغاني عبير نعمة

وكانت طرحت الفنانة عبير نعمة، أغنيتها التي تحمل اسم “بصراحة”، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع الفيديوهات “يوتيوب”. 

ومن أغاني عبير نعمة، كليب باسم "بلا ما نحس"، وهي عمل رومانسي تُجسّد مشاعر الحبّ من طرف واحد وحالة الانتظار والأمل التي يعيشها الشخص وعدم قدرته على البوح بأحاسيسه خوفاً من خسارة الصداقة التي تجمعه بالطرف الآخر.

والأغنية من كلمات وألحان نبيل الخوري، توزيع وميكس سليمان دميان.

وائل جسار عبير نعمة حفلات عبير نعمة أغاني وائل جسار

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