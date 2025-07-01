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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موعد وتفاصيل حفل عبير نعمة في بيروت

عبير نعمة
عبير نعمة
تقى الجيزاوي

تستعد الفنانة عبير نعمة لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية فى بيروت يوم 18 يوليو الجاري ، ومن المقرر ان تقدم عدد من أغانيها الجديدة ومفاجأت كثيرة لجمهورها .

وفى هذا السياق، روجت عبير نعمة للحفل عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وظهرت في فيديو قائلة: “الحفلة دى مش بس حفلة دى حفلتنا انا وانتوا وفيها أغنيات كتيرة جديدة وفيها توزيع جديد وفى مفاجآت مش مصدقة انى هشاركها معاكم وبحضر لها من قلب قلبنا”.

وعلى صعيد متصل، تستعد الفنانة اللبنانية عبير نعمة، لإحياء حفل غنائي على مسرح جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، يوم 7 يوليو المقبل. 

ويعد هذا هو الحفل الأول لـ عبير نعمة، في مدينة الرياض بالسعودية. 

بوستر حفل عبير نعمة 

وفي منتصف شهر فبراير الماضي، أحيت الفنانة عبير نعمة، حفلا غنائيا مع الفنان مروان خوري، في الكويت، حيث استقبلها الجمهور بعاصفة من الترحيب، لتأسر الحضور بمجموعة من الأغنيات التي تنوعت بين الكلاسيكي والرومانسي، منها “صدقني نسيتك”، و“كل ما تقلي”، و“لما أطلع بعيونك”، و“قلي حبيبي”، و“بعدني بحبك”، في ظل تفاعل كبير أضفى على الأجواء طابعًا مميزًا.

أعربت عبير نعمة في تصريح صحفي، عن سعادتها بالمشاركة في الحفل، مؤكدة أن التعاون مع A Music كان مثمرًا، وقالت: “هذا هو حفلي الثاني خلال فترة قصيرة، وأنا سعيدة بالمستوى المتميز الذي ظهر به الحفل والتفاعل الرائع من الجمهور. أتطلع للقائهم مجددًا قريبًا".

أغاني عبير نعمة

وكانت طرحت الفنانة عبير نعمة، أغنيتها التي تحمل اسم “بصراحة”، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع الفيديوهات “يوتيوب”. 

ومن أغاني عبير نعمة، كليب باسم "بلا ما نحس"، وهي عمل رومانسي تُجسّد مشاعر الحبّ من طرف واحد وحالة الانتظار والأمل التي يعيشها الشخص وعدم قدرته على البوح بأحاسيسه خوفاً من خسارة الصداقة التي تجمعه بالطرف الآخر.

والأغنية من كلمات وألحان نبيل الخوري، توزيع وميكس سليمان دميان.

وعن هذا العمل قالت عبير نعمة: "عندما عرضت فكرة الأغنية عليّ وسمعتها للمرّة الأولى، أحببتها على الفور بخاصّة أنّها من نمط موسيقيّ جديد لم أقدّمه سابقاً".

وتابعت: "هذه الأغنية تعكس حقيقة مشاعرنا التي تتطوّر أحياناً كثيرة “بلا ما نحس”.

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