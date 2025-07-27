بحس عنده 25 سنة.. وائل جسار لـ عمرو دياب: عقليته شبابية وربنا يحميه.. فيديو

قال المطرب وائل جسار، أنه يقوم بتحضير عدة أغاني جديدة ولكنه في الوقت الحالي ملتزم بحفلاته الغنائية موضحا أن الأغاني بها تنوع بين الرومانسي والدرامي.

وتابع وائل جسار، خلال مداخلة مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2، قائلاً أن ألبوم المطرب عمرو دياب أعجبه للغاية الذي طرحه منذ أيام قليلة، وطريقة الأغاني شبابية والجميع يعجب بأعماله .

وأضاف وائل جسار، أن ما أعجب في ألبوم عمرو دياب هي أغنية "بابا"، و "خطفوني"، فهذه الأعمال نالت على إعجابه، أما المطرب تامر حسني فهو أي عمل يقدمه تحفة للغاية .

وأكد جسار أن عمرو دياب بحس أن عنده 25 سنة وعقليته شبابية وربنا يحميه .