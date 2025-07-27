بسبب انقطاع الكهرباء.. الجيزة تواجه أزمة مياه ومناشدات بترشيد الاستهلاك

كشف وليد عابدين، المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن انقطاع المياه عن عدد كبير من مناطق محافظة الجيزة منذ يوم أمس، يرجع إلى انقطاع التيار الكهربائي المغذي لمحطة جزيرة الدهب.

وأوضح عابدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن العمل جارٍ حاليًا على توصيل خط كهرباء بديل، بهدف استعادة المياه تدريجيًا للمناطق المتضررة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الوصول إلى 50 أو 60% من الطاقة الإنتاجية للمحطة خلال الساعتين المقبلتين.

وأضاف أن الجهود مستمرة لإعادة ضخ المياه إلى شارعي فيصل والهرم وتفرعاتهما، موضحًا أن شركة المياه بدأت الاعتماد على خطوط بديلة لتوصيل المياه إلى عدد من المناطق، بينما لا يزال الفنيون متواجدين في منطقة ساقية مكي لإصلاح العطل، ولم يغادروا مواقعهم منذ أمس.

وناشد عابدين المواطنين بترشيد استهلاك المياه واستخدامها فقط في الأغراض الأساسية، مثل الشرب والطهي، إلى حين استقرار الوضع وعودة المحطة إلى العمل بكامل طاقتها.

وأشار إلى أنه تم الدفع بـ 40 سيارة محملة بمياه صالحة للشرب لتوزيعها على المناطق المتضررة، مؤكدًا أن المحطة تعمل حاليًا بمرحلتي إنتاج فقط من أصل خمس مراحل، وسط آمال بعودة الكهرباء إلى جزيرة الدهب بالكامل في أقرب وقت.

واختتم عابدين حديثه بتقديم اعتذار رسمي للمواطنين عن انقطاع المياه، قائلًا: “نحن نعيش نفس الأزمة، والعاملون في الشركة من أبناء الجيزة ومتأثرون أيضًا، وعلينا جميعًا التكاتف لتجاوز هذه المحنة”.