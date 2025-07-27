وائل جسار يرد على الشائعات: ليه بتعملوا ترند على حساب الفنانين.. فيديو

قال الفنان وائل جسار، إلى أن شائعة دخوله المستشفى وتركيبه دماعة بالقلب رغم أنه كان يحيي حفل غنائي على مسرح جدة منذ يومين، هو أمر مضحك بالنسبة لي .

وتابع جسار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل فى برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2 قائلا : ليه بتحبوا تكتبوا شائعات ممكن تأثر على زوجتي وأولادي يشوفوها هيزعلوا.. ليه بتفكروا تعملوا تريند وريتش على حساب الفنانين.

وعلى جانب آخر، قال المطرب وائل جسار، إنه يقوم بتحضير أغانٍ جديدة، ولكنه في الوقت الحالي ملتزم بحفلاته الغنائية، موضحا أن الأغاني بها تنوع بين الرومانسي والدرامي.