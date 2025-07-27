وائل جسار عن تقبيل فتاة لراغب علامة: أنا شخصيا مبحبش أزعل حد.. فيديو

علق المطرب وائل جسار، على أزمة حفلة الفنان راغب علامة بالساحل الشمالي، موضحًا أنه يحدث معه تلك الأشياء في حفلاته وهو أمر معتاد .

وتابع وائل جسار، خلال مداخلة مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2، قائلًا: صعب أن الناس تحب الفنانين، والفنان ده يبعدهم عنه وصعبة كمان على الفنان اللي بيحب جمهوره، وراغب بيحب جمهوره والجمهور بيحبه وأنا بالنسبة لي مبحبش أزعل حد ولكن بالطرق المنطقية واللي حصل معاه غير مقصود .

وأضاف وائل جسار، أن قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، هو يخشى على جيل مصر وحقه ولكن الفنان دوره أن يسعد الجمهور ويقرب منهم .