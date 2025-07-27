أحلام الشامسي تكشف حقيقة دخول ابنها فاهد عالم الغناء

تحدثت الفنانة أحلام الشامسي عن إمكانية دخول ابنها فاهد عالم الغناء، أو مشاركتها ديو غنائي ضمن ألبوماتها القادمة؛ بعد انتشار فيديو له وهو يغني ويعزف على العود.

وقالت أحلام، خلال لقائها مع برنامج “et بالعربي”، إنه لا توجد إمكانية لدخول ابنها فاهد عالم الغناء، ولكنه فقط يحب العزف على بعض الآلات الموسيقية، مثل العود، لكنه لا يفضل أن يدخل في هذه المنطقة.

وعن ألبوماتها المنتظرة، قالت أحلام إنها تستعد لتقديم أكثر من ألبوم غنائي خلال الفترة المقبلة، بلهجات مختلفة، مثل اللغة “المصرية، اللبنانية، المغربية”.