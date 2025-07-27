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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ماذا يحدث لجسمك لو واظبت على المشي 7000 خطوة يوميا ؟ نتائج لن تتخيلها

ماذا يحدث لجسمك لو واظبت على المشي 7000 خطوة يوميا ؟ نتائج لن تتخيلها
ماذا يحدث لجسمك لو واظبت على المشي 7000 خطوة يوميا ؟ نتائج لن تتخيلها
عبد الفتاح تركي

ماذا يحدث لجسمك لو واظبت على المشي 7000 خطوة يوميا ؟ تولى فريق بحثي أسترالي تقييم بيانات صحية لأكثر من 160 ألف شخص بالغ من دراسات متنوعة، وتوصل إلى استنتاج واضح مفاده أن المشي بمعدل 7000 خطوة يوميا، يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بكثير من الأمراض، على النحو الآتي:

فوائد المشي 7 آلاف خطوة يوميا

  • المشي 7 آلاف خطوة يوميا يقي من خطر الوفاة المفاجئة بنسبة 47 % 
  • يقي من الخرف بنسبة 38%
  • يقي من السقوط بنسبة 28%
  • يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25%
  • يقي من الاكتئاب بنسبة 22%
  • يقي من داء السكري من النوع الثاني بنسبة 14%
  • يقي من الإصابة بالسرطان بنسبة 6%
  • يقي من الإصابة بالسمنة بنسبة 40%

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ماذا يحدث لجسمك لو واظبت على المشي 7000 خطوة يوميا ؟ نتائج لن تتخيلها

وتختلف هذه الدراسة، التي نشرت في الدورية العلمية “ذا لانسيت”، عن كثير من الدراسات السابقة؛ لأنها تتناول لأول مرة مجموعة متنوعة من الأمراض في آن واحد.

فائدة إضافية للمشي 7 آلاف خطوة يوميا

في بعض الحالات، مثل أمراض القلب، يوفر عدد الخطوات الأعلى فوائد إضافية محدودة، ولكن بالنسبة إلى كثير من الأمراض الأخرى يستقر التحسن عند نحو 7000 خطوة، وهذا يعني أن أي شخص يصل إلى هذا العدد بانتظام يُقدم الكثير لصحته، ولا يحتاج بالضرورة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات يوميًّا، وفق دي بي إيه.

ماذا يحدث لجسمك لو واظبت على المشي 7000 خطوة يوميا ؟ نتائج لن تتخيلها

وأكد الفريق البحثي أن 7000 خطوة يوميا قد يكون هدفا أكثر واقعية من 10000 خطوة يوميًا المعروفة، وهذا ينطبق على نحوٍ خاص على الأشخاص الأقل نشاطًا.

حتى 4000 خطوة تحدث فرقا

وأشار الباحثون إلى أن حتى الأشخاص، الذين مشوا 4000 خطوة فقط يوميًا، حققوا فوائد صحية، مقارنةً بمن مشوا نحو 2000 خطوة فقط.

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