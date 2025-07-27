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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يفعل المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا.. ستذهلك النتائج

المشي
المشي
ريهام قدري

لا يحتاج المشي إلى معدات خاصة، ولا اشتراك في صالة رياضية، ومع ذلك فهو واحد من أكثر الأنشطة فعالية في تحسين الصحة الجسدية والنفسية. سواء كنت تمشي في الصباح أو المساء، فإن هذه العادة اليومية قادرة على إحداث تغيير كبير في حياتك.

فوائد المشي على الجسم:

1. تعزيز صحة القلب: يساعد المشي المنتظم على تحسين الدورة الدموية، وخفض ضغط الدم، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 30%.


2. تحسين الهضم وتنشيط الأمعاء: المشي بعد تناول الطعام يساعد على تنشيط حركة الجهاز الهضمي والوقاية من عسر الهضم والإمساك.


3. خفض مستوى السكر في الدم: المشي لمدة 15 دقيقة بعد كل وجبة يمكن أن يساعد في السيطرة على مستويات السكر، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني.


4. تحسين اللياقة البدنية: يساعد المشي على تقوية العضلات، وتحسين التوازن، وحرق الدهون، خاصة عند ممارسة المشي السريع أو صعود المرتفعات.


5. الوقاية من هشاشة العظام: المشي يحفز الجسم على بناء العظام ويحافظ على كثافتها، مما يقي من هشاشتها مع التقدم في العمر.


6. المساعدة في إنقاص الوزن: المشي المنتظم لمدة 30 إلى 60 دقيقة يوميًا يمكن أن يساهم في حرق السعرات الحرارية وفقدان الدهون الزائدة.

فوائد نفسية لا تقل أهمية:

تقليل التوتر والقلق بفضل تحفيز إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين.

تعزيز الإبداع والتركيز، خاصة عند المشي في الهواء الطلق.

تحسين جودة النوم ومكافحة الأرق.


 

ابدأ بخطوات بسيطة، لا تحتاج إلى أكثر من حذاء مريح ووقت هادئ، وكن على يقين أن المشي سيمنحك جسدًا أقوى ونفسًا أكثر صفاءً.

المصدر Verywell 

المشي فوائد المشي ماذا يفعل المشي بالجسم رياضة المشي

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