"رسالة عتاب" بين تامر حسني وعمرو دياب.. شاهد الكواليس

علق الإعلامي تامر أمين، على الأزمة الأخيرة التي أثيرت بين النجمين تامر حسني، وعمرو دياب، قائلاً :إن ما حدث لا يتعدى كونه "رسالة عتاب" من نجم الجيل إلى الهضبة، وليس خلافاً كما تم تداوله.

وأوضح أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أنه حاول التواصل مع الفنان تامر حسني، لتأكيد ما إذا كان هو من كتب هذه الرسالة أم لا.

الرسالة كانت واضحة

وتابع أن رسالة تامر كانت واضحة، حيث عبّر فيها عن عتبه، على عمرو دياب بعد أن نشر صورة، تصدّر بها غلاف ألبومه، بالرغم من أن ألبوم تامر، كان يتصدر المركز الأول في أسبوع طرحه، ومع ذلك لم ينشر تامر أي صورة مشابهة.

وأكد الأعلامي على أهمية النجمين في الساحة الفنية العربية، قائلاً: "يجب إغلاق هذه القصة تمامًا، لأن نجاحهما يمثل نجاحًا للغناء العربي كله".