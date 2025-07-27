تامر أمين: علاقة تامر حسني وعمرو دياب أكبر من أي ترند

علّق الإعلامي تامر أمين على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا بين الفنانين تامر حسني وعمرو دياب، عقب الرسالة التي نشرها تامر واعتبرها البعض رسالة عتاب موجهة للهضبة.

وخلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، أوضح تامر أمين قائلاً: «لست متأكدًا بشكل قاطع أن تامر هو من كتب هذه الرسالة، وأحتاج للتواصل معه شخصيًا للتأكد من صحتها. الموقف في حد ذاته كان ممكن يمر مرور الكرام، لكن بسبب الشعبية الكبيرة للنجمين، أخذت القصة حجمًا أكبر من المتوقع».

وأضاف أمين أن العلاقة التي تجمع تامر حسني وعمرو دياب أكبر من أي جدل على مواقع التواصل، مشيرًا إلى إمكانية احتواء الموقف بروح ودية، قائلاً: «تامر فنان محترم وعمرو نجم كبير، وأعتقد أن كلمة توضيح أو طبطبة بسيطة من عمرو دياب ممكن تهدّي الأمور، وتمنع أي سوء فهم من جانب تامر».