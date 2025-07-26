مدين يشارك تامر حسني كواليس حفل العلمين

شارك الملحن مدين، جمهوره، صورة جديدة جمعته بالنجم تامر حسني، من كواليس حفله الضخم ضمن فعاليات مهرجان العلمين، حيث ظهر الثنائي بإطلالة بيضاء متناسقة عكست روح الصداقة القوية بينهما.

وعلّق مدين على الصورة: "أخويا وحبيبي الغالي تامر حسني من حفله مهرجان العلمين، شكراً على الدعوة الغالية، دايماً مكسّر الدنيا يا رب"، في إشارة لدعمه وتقديره لتامر حسني.

ويأتي هذا اللقاء بعد النجاح الكبير لأغنيتهما "حفلة تخرج من حياتي"، التي انضمت لألبوم تامر حسني الجديد "لينا ميعاد" في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق الألبوم.

وكشف مدين، مؤخرًا في تصريحات خاصة عن القصة الكاملة وراء الأغنية قائلاً: "كنت بهنّي تامر على الألبوم برسالة واتساب، وقلت له مبروك يا حبيبي، كنت أتمنى أكون موجود، لكن فجأة رد عليّا وقال: لو عندك حاجة ابعتها، إحنا شغالين لآخر لحظة، وبالفعل بعت له الأغنية بعد نص الليل، وهو سجّلها على طول، وخلال 24 ساعة خلصنا كل التفاصيل."

وأضاف: “تامر عنده طاقة وشغف نادرين، وبيشتغل لآخر لحظة بنفس الحماس، وعنده قدرة على توصيل الإحساس من أول مرة، وده اللي بيخلي التعاون معاه ممتع ومُلهم”.

أغنية "حفلة تخرج من حياتي" من كلمات ملاك عادل، ألحان مدين، توزيع وميكس وماستر توما، وتتميّز برسالة قوية عن التحرّر من العلاقات المؤذية بطريقة إيجابية واحتفالية، وهو ما جعلها تلمس قلوب الجمهور منذ صدورها.

يُذكر أن هذا التعاون بين تامر حسني، ومدين، ليس الأول، حيث سبق وقدّما معًا عدداً من أنجح الأغاني التي تركت بصمة قوية لدى الجمهور، منها: "بين يوم وليلة"، "نفس النهاية"، و"موضوع رجوعنا".