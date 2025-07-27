بعد نجاح حفله في مهرجان العلمين.. تامر حسني يُوجّه رسالة للشركة المتحدة

كشف الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن سعادته بنجاح حفله ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثالثة.

وشارك تامر حسني صورًا من الحفل، معلّقًا: "حفلة بستناها من السنة للسنة قبلكم.. شكرًا لكل الجماهير الغالية والجاليات العربية اللي شرفتني، وكل الحب والتقدير للنجم الغالي أوي على قلبي الشامي.. نورت مصر يا حبيبي، والفنان الموهوب أوي حبيب قلبي كريم أسامة، اللي شرفني على المسرح وشرفني في ألبوم (لينا ميعاد)."

وأضاف تامر حسني: "كل الشكر للمتحدة، وتذكرتي.. منتهى الرقي في التنظيم وفي كل شيء، حقيقي تستحقوا كامل الاحترام والتقدير".

من جانبه، شارك الملحن “مدين” جمهوره صورة جديدة جمعته بالنجم تامر حسني من كواليس الحفل، حيث ظهر الثنائي بإطلالة بيضاء متناسقة، عكست روح الصداقة القوية بينهما.

وعلّق “مدين” على الصورة: "أخويا وحبيبي الغالي تامر حسني من حفله في مهرجان العلمين، شكرًا على الدعوة الغالية، دايمًا مكسّر الدنيا يا رب."

في إشارة إلى دعمه وتقديره لتامر حسني.

ويأتي هذا اللقاء بعد النجاح الكبير لأغنيتهما "حفلة تخرج من حياتي"، التي انضمت إلى ألبوم "لينا ميعاد" في اللحظات الأخيرة قبل إغلاقه.

وكشف “مدين”، في تصريحات خاصة، عن القصة الكاملة وراء الأغنية، قائلاً:

"كنت بهنّي تامر على الألبوم برسالة واتساب، وقلت له: مبروك يا حبيبي، كنت أتمنى أكون موجود. لكن فجأة رد عليّا وقال: لو عندك حاجة ابعتها، إحنا شغالين لآخر لحظة. وبالفعل، بعت له الأغنية بعد نص الليل، وهو سجلها على طول، وخلال 24 ساعة خلصنا كل التفاصيل."