شكر محمد منير.. أبرز لقطات حفل تامر حسني والشامي بمهرجان العلمين

أحيا الفنان تامر حسني والمطرب الشامي، ثاني ليالي مهرجان العلمين، ليلة أمس الجمعة 25 يوليو، في ساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة.

ورفع حفل تامر حسني والشامي، شعار كامل العدد، بعدما تم بيع تذاكر الحفل بالكامل قبل بدء الحفل.

وبدأ الجمهور في التوافد على ساحة U أرينا العلمين، من الساعة السادسة، وحتى العاشرة مساء، وشهدت الشوارع زحاما شديدا قبل بداية الحفل.

وفي تمام العاشرة والنصف، بدأ الـ dj تامر يحيى، أولى فقرات حفل تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة، وقدم باقة متنوعة من المزيكا الحماسية التي أشعلت حماس الجمهور، واستمرت الفقرة قرابة النصف ساعة.

الـ dj تامر يحي

المطرب الشامي

بعدها صعد المطرب الشامي، على المسرح ليقدم فقرته الغنائية وبدأ بأغنية جيناك، ثم أغنية سميتك سما، ثم تلاها بأغنية خدني، التي ألهبت حماس الجمهور.

ورحب المطرب الشامي، بجمهوره المصري في مهرجان العلمين، المقام في ساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة.

وأعرب الشامي عن فخره بالغناء لأول مرة في مصر، وقال شرف لي أول مرة أغني في مصر.

وداعب الشامي، جمهوره وقال لهم: «أنا بخلص الحفلة وهروح آكل كشري»، في إشارة إلى أول حفل جماهيري له مع تامر حسني.

تامر حسني يشعل الحفل

بعدها صعد الفنان تامر حسني، على خشبة المسرح، مرتديا ملابس بيضاء، ليبدأ حفل مهرجان العلمين، وسط تعالي صيحات الجمهور.

وبدأ تامر حسني، حفل العلمين بميدلي تضمن باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، التي أشعلت حماس الجمهور، منها: (يا تاعبني، هي دي، بنت الأيه)، وغيرها من الأغاني.

شهد حفل تامر حسني، بمهرجان العلمين حضور جماهيري كبير حمل لافتة كامل العدد، وبدأه بميدلي من أغانيه القديمة، ثم قدم أغاني ألبومه الجديد «لينا معاد».

وقدم تامر حسني، ديو ملكة جمال الكون مع المطرب الشامي، وقدم ثنائية come back to me مع المطرب يوسف جبريال، وقدم ثنائية هو ده بقى مع المطرب كريم أسامة، وغيرها من الأغاني.

تامر حسني يشكر الكينج محمد منير

حرص الفنان تامر حسني، على توجيه رسالة شكر للكينج محمد منير، خلال حفله بمهرجان العلمين في دورته الثالثة المقام حاليا في ساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة.

وقدم تامر حسني، أغنية ذوقك العالي، التي غناها مع محمد منير، في ألبومه الأخير، وبعدها قدم رسالة شكر للكينج.

