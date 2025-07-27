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صلاح وديمبلي يشعلان المنافسة.. ما معايير اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صلاح وديمبلي يشعلان المنافسة.. ما معايير اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025؟

الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
أحمد أيمن

تسعى جماهير وعشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم إلى معرفة المعايير التي تحدد الفائز بجائزة «البالون دور»، حيث تشهد هذه الجائزة منافسة مشتعلة بين أبرز لاعبي العالم. 

يأتي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، كأحد المطاردين البارزين، ولكن غيابه عن كأس العالم للأندية قد يؤثر سلباً على فرصه في الحصول على هذه الجائزة المرموقة.

تأثير الغيابات على المنافسة

عدم تتويج عثمان ديمبلي ببطولة كأس العالم للأندية 2025 أشعل المنافسة على الكرة الذهبية، خاصة بعد تألق كول بالمر ودخوله المراكز الأولى من الترتيب. 

تغيرت موازين سباق ترتيب جائزة الكرة الذهبية، حيث تصدره عدد من لاعبي المنتخب البرتغالي الذين أبدعوا في دوري الأمم الأوروبية ودوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى وصيف كأس العالم للأندية.

موعد حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025

من المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025 في 22 سبتمبر القادم، ليكون حدثاً محورياً في عالم كرة القدم. ستكون جميع الجوائز، التي كانت مخصصة للرجال فقط، متاحة الآن للسيدات، مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المساواة في عالم الرياضة.

معايير اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025

تتضمن المعايير الرئيسية لاختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025:

الأهداف المسجلة

صناعة الأهداف

شباك نظيفة (لقاء يمتاز بالقدرات الدفاعية)

الكؤوس التي تم الفوز بها أو التنافس عليها

اللحظات الكبيرة في موسم 2024-25

السلوك والروح الرياضية

هذه المعايير ستساعد في تحديد اللاعب الذي يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية في العام المقبل.

المنافسة على الكرة الذهبية 2025

بحسب ما أفادت به شبكة «planetfootball»، فقد تم تحديد ترتيب لـ 10 لاعبين مرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025. يتواجد عثمان ديمبلي على رأس القائمة، متفوقًا على محمد صلاح، في حين يظهر لامين يامال ورافينيا كمرشحين بارزين أيضاً. وفيما يلي قائمة اللاعبين المرشحين:

1- عثمان ديمبلي - (باريس سان جيرمان) - منتخب فرنسا

2- محمد صلاح - (ليفربول) - منتخب مصر

3- لامين يامال - (برشلونة) - منتخب إسبانيا

4- كول بالمر - (تشيلسي) - منتخب إنجلترا

5- فيتنيا - (باريس سان جيرمان) - منتخب البرتغال

6- كفاراتسخيليا - (باريس سان جيرمان) - منتخب جورجيا

7- رافينيا - (برشلونة) - منتخب البرازيل

8- ديزيريه دوي - (باريس سان جيرمان) - منتخب فرنسا

9- كيليان مبابي - (ريال مدريد) - منتخب فرنسا

10- بيدري - (برشلونة) - منتخب إسبانيا

تُظهر هذه القائمة مستوى مرتفعًا من المنافسة بين أبرز النجوم، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تحولات مثيرة في ترتيب اللاعبين.

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