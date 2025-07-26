بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يخسر برباعية من ميلان وديا

خسر فريق ليفربول الإنجليزي من نظيره إي سي ميلان الإيطالي، برباعية مقابل هدفين، في إطار لقاء ودي، استعدادًا للموسم الجديد.

وجاءت رباعية ميلان عن طريق رافائيل لياو وروبن لوفتس تشيك ونواه أوكافور (هدفين) في الدقائق 10، 52، 59، 90+4.

فيما جاءت ثنائية ليفربول عن طريق دومينيك سوبوسلاي وكودي جاكبو في الدقيقتين 26، 90+3.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد صلاح، قبل مغادرته بديلًا في الشوط الثاني.

وجاء تشكيل ليفربول ضد ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: فان دايك – ستيفينسون - مورتون - روبيرتسون .

الوسط: سوبوسلاي- هارفي ايليوت - ريان جرافنبرج.

الهجوم: صلاح- فيرتز - نجوموه

يُذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز سينطلق في 15 أغسطس المقبل.