محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الأساسي ضد ميلان فى ودية هونج كونج

أعلن الهولندي آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول ، تشكيل "الريدز" استعداداً لمواجهة ميلان الإيطالي، فى الثانية والنصف ظهر اليوم، السبت، على ملعب "كاي تاك" فى هونج كونج، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق موسم 2025–2026.



وتعد هذه المباراة الودية الثالثة لفريق ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح الذي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" يوم 15 أغسطس، عندما يواجه بورنموث، فيما يواجه كريستال بالاس فى العاشر من الشهر ذاته على ملعب "ويمبلي" في مباراة "الدرع الخيرية".



وجاء تشكيل ليفربول ضد ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: فان دايك – ستيفينسون - مورتون - روبيرتسون .

الوسط: سوبوسلاي- هارفي ايليوت - ريان جرافنبرج.

الهجوم: صلاح- فيرتز - نجوموه

