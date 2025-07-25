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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبكة عالمية تتغزل في إمكانيات محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير

أشادت شبكة "lentedesportiva" العالمية بإمكانيات محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب السابق وذلك قبل  إنطلاق النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأكدت الشبكة أن محمد صلاح، هو أفضل جناح في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث نجح في الحفاظ على مستواه وتألقه مع ليفربول منذ عام 2017،

وأضافت :"لاشك أن محمد صلاح من بين أفضل لاعبي العالم، وتحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، يسعى النجم المصري جاهدًا للفوز بمزيد من الألقاب مع ليفربول".

وأضافت : "محمد صلاح لا يمتاز بموهبته فقط، بل أيضًا يمتاز بالحفاظ على مستواه لفترة طويلة، لم يصل محمد صلاح إلى قمة مستواه إلا فى أواخر مسيرته، ولكن ما إن وصل إلى ذلك حتى تألق، فبعد فترة مخيبة للآمال مع تشيلسى، ظهر بمستوى مميز للغاية مع روما  الإيطالى قبل أن ينتقل إلى ليفربول عام 2017، ليصبح أحد أفضل لاعبى ليفربول على مر العصور، محرزًا جائزة الحذاء الذهبى فى عدة مناسبات وهدافًا ثابتًا للفريق فى جميع المسابقات".

محمد صلاح ليفربول نادي ليفربول

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