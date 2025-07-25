الكوري هيوكيو كوون يوقع مع نانت الفرنسي

توصل نادي نانت ونادي سيلتيك إلى اتفاق لانتقال اللاعب الكوري الجنوبي هيوكيو كوون، ووقّع اللاعب عقدًا لمدة ثلاث سنوات (يونيو 2028) مع نادي نانت.

وُلد هيوكيو كوون في 13 مارس 2001 في بوسان (كوريا الجنوبية)، وخاض أول مباراة احترافية له مع نادي بوسان آي بارك، وهو النادي الذي سيخوض معه أيضًا أولى مبارياته الاحترافية.

في مارس 2021، أُعير لاعب خط الوسط الدفاعي إلى نادي جيمتشيون سانجمو، قبل أن يعود إلى ناديه الشباب في سبتمبر 2022. في صيف 2023، انتقل إلى أوروبا، وتحديدًا إلى اسكتلندا، للانضمام إلى نادي سيلتيك.

لن يلعب هيوكيو كوون أي مباريات مع نادي جلاسكو، حيث سيتم إعارته على التوالي إلى نادي سانت ميرين ثم إلى نادي هيبرنيان لموسم 2024/2025. لاعب خط وسط دفاعي ببنية جسدية رائعة (1.92 متر)، يتميز هيوكيو كوون بقوته في المواجهات الفردية، لكنه موهوب فنيًا للغاية، إذ يجيد استخدام قدميه اليمنى واليسرى على حد سواء.

سيعزز هذا اللاعب خط وسط نانت، وهو المركز الذي شهد رحيل العديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية.