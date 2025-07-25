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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شكوك حول مشاركة ميسي وألبا مع ميامي ضد سينسيناتي في الدوري الأمريكي

ميسي
ميسي
القسم الرياضي

يستضيف إنتر ميامي فريق إف سي سينسيناتي في مواجهة تجمع بين اثنين من أفضل خمسة فرق في القسم الشرقي مساء السبت في فورت لودرديل، فلوريدا.

وحقق إف سي سينسيناتي الفوز على إنتر ميامي بنتيجة 3-0 في 16 يوليو، وصعد إلى صدارة القسم بعد فوزه 1-0 على ريال سولت ليك السبت الماضي.

وتعافى إنتر ميامي من خسارته أمام سينسيناتي بفوزه 5-1 على نيويورك ريد بولز السبت الماضي، ويحتل المركز الخامس مع ثلاث مباريات إضافية متبقية أكثر من كل من أفضل أربعة فرق في القسم الشرقي.
ويدخل ميامي مباراة السبت مع غموض يحيط باثنين من أبرز نجومه بعد غياب ميسي وجوردي ألبا عن مباراة كل النجوم يوم الأربعاء.

تنص قواعد الدوري الأمريكي لكرة القدم على أن أي لاعب من نجوم الدوري لا يشارك في المباراة دون الإبلاغ عن إصابة أو إعفاء من الدوري يواجه الإيقاف لمباراة واحدة. ولم يعلن الدوري عن مثل هذه الخطوة بعد.

وقال دون جاربر، مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم، يوم الأربعاء: "معظم فرقنا حصلت على استراحة لمدة 10 أيام، بينما ميامي لم يحصل عليها. لذلك علينا أن نتعامل مع هذا الأمر كدوري. في الوقت نفسه، لدينا قواعد، وعلينا التعامل معها أيضًا".

كان نجم سينسيناتي إيفاندر، الذي سجل هدفين في الفوز الأخير على ميامي، قائدًا للفريق في فوز نجوم الدوري الأمريكي لكرة القدم 3-1 على نجوم الدوري المكسيكي لكرة القدم.

وحطم إيفاندر رقمًا قياسيًا في تحدي مهارات مباراة كل النجوم من حيث النقاط المسجلة. ويدخل مباراة السبت وهو ثالث أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف في الدوري (23). قال إيفاندر في بث مباشر على Apple TV: "كنت ألعب وأستمتع باللحظة. كنت أركز على الأهداف، وقد نجحت في ذلك".

يواصل لوكا أوريلانو، صاحب هدف الفوز الوحيد على ريال سولت ليك، تألقه في خلق فرص التسجيل. أما بالنسبة لسينسيناتي، فسيبقى كل من أهوكي دينكي (إصابة في الساق)، وأوبينا نوبودو (إصابة في الساق)، ويويا كوبو (إصابة في الكاحل) غائبين.

ومن المتوقع أن يفتقد ميامي مجددًا حارس مرماه أوسكار أوستاري للإصابة، ومن المرجح أن يعتمد على روكو ريوس نوفو في حراسة المرمى. كما سيغيب ماكسي فالكون بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

إنتر ميامي إف سي سينسيناتي لودرديل

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