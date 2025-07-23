تزايد التوقعات حول مستقبل ميسي مع إنتر ميامي.. ونادٍ إيطالي على الخط

ازدادت الشكوك مؤخرًا حول مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، في ظل عدم توصله لاتفاق نهائي لتجديد عقده الذي ينتهي في 31 ديسمبر 2025، مع وجود خيار للتمديد لمدة عام إضافي.

الجدل تصاعد بعد ظهور زوجته، أنتونيلا روكوزو، في مدرجات مباراة ودية جمعت بين فريقي كومو الإيطالي وليل الفرنسي، ما فُسر على أنه مؤشر لاحتمال عودة ميسي إلى أوروبا، خصوصًا مع العلاقة القوية التي تربطها بزوجة الإسباني سيسك فابريجاس، مدرب نادي كومو.

ووفق تصريحات فابريجاس، فإن وجود ميسي في إيطاليا جاء في سياق عطلة صيفية، حيث استضافه في منزله لقضاء بعض الوقت مع العائلة، لكنه لم يُغلق الباب أمام احتمالية التعاون مستقبلًا، قائلاً: "ميسي في كومو؟ لا يمكنك أن تقول لا أبدًا".

وكان ميسي قد تألق منذ انضمامه إلى إنتر ميامي، مسجلًا 24 هدفًا في 29 مباراة، لكن غموض مستقبله يُقابَل بطموح كبير من نادي كومو الصاعد حديثًا إلى الدوري الإيطالي، والذي ضخ أكثر من 100 مليون يورو في سوق الانتقالات.