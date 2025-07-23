خالد الغندور: أي مشجع أو لاعب سابق في النادي المفروض يدعم ناديه حتى ينجح

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة بشأن تعليقات وانتقاد بعض مشجعين الأندية أو اللاعبين السابقين عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال خالد الغندور: "أي مشجع أو لاعب سابق في النادي المفروض يدعم ولا يهاجم لو حابب ناديه ينجح والنقد والعتاب أو المدح والثناء بعد التجربة مش قبلها".



كشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاجأة بشأن اللاعب بيرسي تاو جناح فريق قطر القطري السابق، ولاعب الأهلي الأسبق، بعد انباء انضمامه للزمالك.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بيرسي تاو ما زال لاعبا حرا".